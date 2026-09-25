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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 14:00

Soberania Digital e Resiliência: O que precisa continuar funcionando perto da operação?

Luís Eduardo Daitx, diretor de Negócios e Expansão da SPS Power

Luís Eduardo Daitx, diretor de Negócios e Expansão da SPS Power

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Luís Eduardo Daitx

Cloud, Data Centers e Enterprise Edge formam uma mesma estratégia de infraestrutura para empresas e serviços públicos cada vez mais dependentes de dados.

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