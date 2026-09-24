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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 14:00

A "morte" do CFO tradicional nas universidades

Filipe José Ignês, diretor de Operações de Negócio da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Filipe José Ignês, diretor de Operações de Negócio da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

PUCPR/DIVULGAÇÃO/JC
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Filipe José Ignês

Nas universidades, o CFO como o conhecemos está desaparecendo (ou, ao menos, deveria). Durante muito tempo, bastava que o responsável pelas finanças de uma instituição de Ensino Superior (IES) dominasse orçamento, controlasse despesas, acompanhasse indicadores e garantisse o equilíbrio da organização em relação a entradas e saídas. São responsabilidades que continuam centrais, mas deixaram de ser suficientes para diferenciar um profissional.

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