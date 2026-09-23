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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 18:34

Capital, seguros e participações integrados

Yuri Romão, CEO da Plury

Yuri Romão, CEO da Plury

Plury/Divulgação/JC
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Yuri Romão

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Crescer no ambiente corporativo exige coragem, mas também estratégia. Em um mercado marcado por mudanças constantes, a maioria das lideranças está focada em metas e expansão. Mas existe uma pergunta que poucas diretorias fazem: o quão protegida está a empresa?

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