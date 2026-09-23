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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 18:15

Não há perigo maior do que a autocensura

Suzana Vellinho Englert, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre - ACPA.

Suzana Vellinho Englert, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre - ACPA.

TÂNIA MEINERZ/JC
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Suzana Vellinho Englert
Suzana Vellinho Englert

Há censuras que vêm de fora. São visíveis, podem ser identificadas e, por isso, enfrentadas. Mas existe uma censura mais silenciosa e perigosa: aquela que nasce dentro de nós.

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