Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 14:00

O gaúcho tem origens guaranis

Vicente Rauber, engenheiro especialista em Planejamento Energético e Ambiental

Vicente Rauber, engenheiro especialista em Planejamento Energético e Ambiental

Fredy Vieira/Arquivo/JC
Compartilhe:
JC
JC
Vicente Rauber

Em setembro muitos acampamentos farroupilhas ocorrem pelo Rio Grande. Reverenciam as tradições, a arte, o debate e a comida do Gaúcho até a sua data magna oficial que é 20 de setembro.

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.