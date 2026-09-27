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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 16:00

IA: o alerta de Bill Gates

Daniel Ustárroz, advogado e professor da Escola de Direito da Pucrs

Daniel Ustárroz, advogado e professor da Escola de Direito da Pucrs

DIVULGAÇÃO/JC
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Daniel Ustárroz

Daniel Ustárroz



Bill Gates tem o hábito de compartilhar as suas percepções acerca dos desafios de nosso tempo. Para Mr. Gates, vivemos um dos momentos mais turbulentos da história. O seu último texto versa sobre a inteligência artificial: "The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical".

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