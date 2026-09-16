A legitimidade das instituições

Lucas Loeblein

É um erro habitual confundir instituições com suas sedes físicas. STF, Congresso e Banco Central não são o concreto de Brasília, mas uma convenção invisível: a disposição coletiva de acatar decisões. Sem essa crença, resta o letreiro. Esse contrato silencioso rui no Brasil. Pesquisas recentes indicam que metade da população desconfia da Suprema Corte e avalia que ministros julgam motivados por interesses pessoais. O descrédito atinge também o Congresso e os partidos, situados na lanterna do Índice de Confiança Social.

O estopim recente — a exposição de fricções internas com o sigilo levantado no caso Banco Master — aprofunda a crise. Embora vigore a presunção de inocência, a legalidade formal não basta. Como registrou a Justiça britânica em R. v. Sussex Justices, não basta fazer justiça; é indispensável que ela seja ostensivamente percebida. Em O Federalista nº 78, Alexander Hamilton advertiu que o Judiciário não comanda a tropa nem o tesouro, dispondo apenas do juízo. Por ser um poder emprestado, cancelada a confiança, a corte converte-se em irrelevância.

O fenômeno é global. Da queda de aprovação da Suprema Corte americana às convulsões em Israel, Coreia do Sul e México — que testou a temerária eleição de magistrados —, a corrosão da imparcialidade faz o cidadão trocar a busca pelo juiz isento pela exigência de um juiz para chamar de seu. O custo econômico é concreto. Como demonstraram Douglass North e Francis Fukuyama, instituições confiáveis reduzem custos de transação. A insegurança jurídica atua como tributo invisível: encarece o capital, encurta investimentos e estimula litígios.

No plano político, o risco é devastador. Democracias sucumbem pela descrença acumulada que alimenta a tentação autoritária. Parte da erosão vem do jogo eleitoral, mas a fração mais danosa é autoinfligida: liminares monocráticas de impacto sistêmico, pautas imprevisíveis, sobreposição de papéis e proximidade descuidada com grandes litigantes.