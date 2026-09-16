Saúde, formação e empregabilidade

Melina Schuch

Quem administra saúde conhece bem essa conta: o cuidado que começa na emergência é o mais caro do sistema. Consulta de rotina e pré-natal custam uma fração de uma internação evitável, e essa diferença não recai apenas sobre o SUS. Aparece também no absenteísmo e na trajetória escolar de uma criança que adoece com frequência.

É com esse olhar que nasce a Unidade Catavento. Em um terreno de 7,5 mil metros quadrados cedido pelo município de Porto Alegre, no bairro Mário Quintana, o Instituto Moinhos Social vai construir a unidade com capital privado. O poder público entra com o ativo que já tem; a iniciativa privada, com a obra e a operação. O resultado fica para o bairro.

O Mário Quintana é o quarto bairro mais populoso de Porto Alegre, com cerca de 44 mil moradores. Cresceu rápido, e a demanda por serviços chegou antes da estrutura.

É justamente onde essa demanda se apresenta que a Catavento ganha forma. A unidade reúne, no mesmo endereço, atenção primária à saúde e um centro com capacidade para receber 300 crianças e adolescentes por dia, em oficinas de reforço escolar, robótica, judô, dança e orientação profissional. São 816 m² construídos, empregos formais e um orçamento de obra de R$ 5,5 milhões.

O que diferencia o projeto de uma doação convencional está no desenho de avaliação. Cada ação terá indicadores acompanhados ao longo do tempo, da cobertura vacinal, às internações não planejadas, da empregabilidade à capacidade de geração de renda. Se as evidências confirmarem o modelo, ele poderá ser replicado, com custo conhecido e resultados documentados, à disposição da gestão pública.

Para a empresa que decide participar, há caminhos que vão além do caixa. A destinação ao Fundo da Infância e da Adolescência permite direcionar parte do imposto de renda já devido, enquanto os programas estaduais de incentivo abrem alternativas no ICMS. É recurso que sai do mesmo lugar, mas ganha endereço definido e prestação de contas.

Neste dia 17 de setembro, na Associação Leopoldina Juvenil, o Instituto Moinhos Social reúne a sociedade em um jantar beneficente cuja arrecadação será integralmente destinada à obra. Cada lugar ocupado nesta noite ajuda a levantar a Catavento no Mário Quintana.

Superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento