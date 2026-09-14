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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 19:30

Você é a salvação

Sergio Stock, jornalista

Sergio Stock, jornalista

DIVULGAÇÃO/JC
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Sergio Stock
O que estamos assistindo no Brasil, passivamente, é o maior escândalo da história recente. Estamos acostumados a denúncias de corrupção. Já tivemos ex-presidentes condenados e presos, ex-governadores presos e tantos outros políticos, empresários e aquelas pessoas sem função definida, que brotam sabe-se lá de onde para intermediar negociatas de todo tipo. São geralmente apontadas como lobistas, função que no nosso País virou sinônimo de algo ruim, quando não é. Mas aqui a gente é craque em distorcer tudo.

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