Maturidade Cibernética: Por que as empresas precisam medir o que não conseguem enxergar

Fernando Dulinski

Durante anos, falar sobre cibersegurança dentro das empresas significou, principalmente, discutir ferramentas, investimentos e a capacidade de reagir a incidentes. Quantos firewalls estão em operação? Qual foi o orçamento destinado à segurança? Quantos ataques foram bloqueados? São perguntas importantes, mas insuficientes para responder a uma questão que deveria estar no centro das decisões: quão preparada está a organização para lidar com os riscos que ainda não consegue enxergar?

Uma empresa pode ter tecnologias de proteção, profissionais especializados e processos de resposta e, ainda assim, apresentar lacunas relevantes. Isso acontece porque maturidade cibernética não é sinônimo de quantidade de ferramentas ou de ausência de incidentes, mas sim da capacidade de identificar riscos, estabelecer responsabilidades, priorizar investimentos e aprender ao longo do tempo. Na prática, medir essa maturidade transforma uma percepção subjetiva em informação estratégica.

O primeiro passo é compreender que medir segurança não significa apenas contar incidentes. Uma organização pode passar meses sem sofrer um ataque e continuar vulnerável a uma crise. Da mesma forma, registrar um aumento de incidentes pode indicar apenas que a capacidade de detecção se aprimorou. Sem indicadores contextualizados, números isolados levam a conclusões equivocadas.

Por isso, a avaliação de maturidade precisa olhar para diferentes dimensões da organização. A governança analisa se a segurança está integrada às decisões do negócio, a gestão de riscos identifica ameaças para definir prioridades, os processos avaliam a aplicação prática das políticas e a resiliência mede a capacidade de manter as operações e se recuperar de interrupções. Essa dificuldade de transformar risco em indicador ainda é significativa: segundo pesquisa da PwC, apenas 15% dos executivos no Brasil e no mundo afirmam medir de forma significativa o impacto financeiro dos riscos cibernéticos.

Essa visão orienta investimentos mais precisos e permite acompanhar a evolução do preparo ao longo do tempo. Em vez de simplesmente ampliar o número de soluções contratadas, a empresa passa a direcionar recursos para os pontos de maior exposição, avaliando periodicamente se as iniciativas adotadas realmente trouxeram resultados frente ao novo cenário de ameaças.

Esse movimento também aproxima a cibersegurança do restante do negócio. Quando a maturidade é traduzida em indicadores claros, o tema sai da bolha da tecnologia e passa a integrar as discussões de liderança, finanças, operações, jurídico e recursos humanos. Afinal, riscos digitais afetam diretamente a continuidade operacional, a reputação e a receita da organização.

No fim, medir a maturidade cibernética é criar uma referência para enxergar o que permanece invisível. Ela não deve ser tratada como um selo ou uma nota final, mas como uma métrica de evolução. Quanto mais as empresas transformarem capacidades em indicadores comparáveis, mais tomarão decisões baseadas em evidências e menos dependerão de uma falsa sensação de proteção.

Em um cenário onde é impossível eliminar completamente o risco cibernético, a pergunta mais importante não é se uma empresa está segura, mas o quanto ela conhece sua própria capacidade de responder e continuar funcionando quando colocada à prova.

CEO do Cyber Economy Brasil e especialista em risco cibernético e governança