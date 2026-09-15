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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:32

A agenda 2027-2030 para o crescimento do RS

Luiz Henrique Hartmann, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Rio Grande do Sul

Luiz Henrique Hartmann, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Rio Grande do Sul

SindiAtacadistas/Divulgação/JC
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Luiz Henrique Hartmann

O Rio Grande do Sul tem empresas, mão de obra, universidades, capacidade produtiva e uma reconhecida vocação empreendedora. O desafio é transformar essas vantagens em crescimento sustentável. Para isso, o próximo ciclo de governo precisa estabelecer uma agenda de longo prazo, capaz de devolver previsibilidade, competitividade e confiança a quem investe, produz, distribui e gera empregos.

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