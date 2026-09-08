Um mundo que começa a ser lido

Viviane Nectoux e Laura Bagatini

O Dia Mundial da Alfabetização, celebrado neste 8 de setembro, nos convida a olhar para uma das aprendizagens mais significativas da infância e para a responsabilidade de ensinar uma criança a ler e escrever. A data nos provoca a refletir sobre o significado de alfabetizar em um tempo marcado por diferentes infâncias, repertórios e formas de aprender.

Alfabetizar é muito mais do que reconhecer letras e formar palavras. É oferecer ferramentas para compreender, interpretar e produzir sentidos sobre o mundo. Esse percurso não começa no Ensino Fundamental. Muito antes da aprendizagem sistemática, a linguagem já é construída quando as crianças escutam histórias, brincam com sonoridades e observam o outro escrevendo. Por isso, as vivências na Educação Infantil são fundamentais. O desenvolvimento da consciência fonológica, o contato frequente com a literatura e a participação em situações reais de leitura e escrita constituem bases importantes.

Ao chegarem aos anos iniciais, as salas de aula mostram-se cada vez mais heterogêneas. No Colégio Santa Inês, defendemos a diferenciação pedagógica a partir dessa compreensão. Diferenciar não significa diminuir expectativas, mas conhecer profundamente a turma e construir caminhos para que todos avancem por meio de intervenções distintas, recursos variados e diferentes desafios. Cada criança tem seu tempo, mas todas têm direito à aprendizagem. Respeitar tempos distintos não significa esperar indefinidamente ou naturalizar dificuldades. Existem habilidades fundamentais que precisam ser garantidas, e é papel da escola criar condições pedagógicas para isso. Assumir esse compromisso não afasta a infância da sala de aula.

Uma alfabetização potente pode ser ao mesmo tempo sistemática e brincante, planejada e lúdica. Jogos, literatura e brincadeiras constituem ricas situações de aprendizagem quando há clareza sobre o que se pretende ensinar. Aprende-se sobre a escrita quando existe algo que vale a pena comunicar. É no encontro entre sistematização e sentido que o processo ganha força.

Celebrar a alfabetização é celebrar cada descoberta que acontece quando uma criança percebe que pode ler, escrever e produzir sentidos. No Colégio Santa Inês, reafirmamos o compromisso com uma educação que reconhece percursos singulares sem abrir mão do avanço de cada estudante. Porque, quando uma criança aprende a ler, um mundo inteiro começa a ser lido.

Equipe pedagógica do Ensino Fundamental/Anos Iniciais do Colégio Santa Inês