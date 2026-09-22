Menos leads, mais inteligência comercial

Rafael Spolavori

Há uma mudança em curso no mercado imobiliário que pode ser facilmente confundida com uma retração conjuntural. Não é. O que está diminuindo não é necessariamente a demanda por imóveis, mas a disposição do consumidor de percorrer a velha jornada até chegar ao corretor. E essa diferença pode redefinir a forma como imobiliárias pensam marketing, vendas e relacionamento com o cliente.

O volume de oportunidades no topo do funil recuou de forma consistente, no semestre, para cerca de um quarto do registrado no mesmo período do ano anterior. A queda se concentrou nos grandes portais de captação e se repetiu em diferentes recortes de período. O comportamento sugere menos uma oscilação sazonal e mais uma mudança estrutural na origem dos negócios.

Durante anos, o modelo foi relativamente simples: o marketing gerava o lead, o comercial respondia, apresentava algumas opções e levava o cliente para uma visita. A eficiência estava, em grande medida, associada à capacidade de gerar volume e responder rápido. Essa lógica começa a perder força, pois o consumidor ganhou autonomia.

Antes de falar com a imobiliária, ele pesquisa, compara preços, avalia localização e filtra alternativas. Ferramentas de IA e novas plataformas digitais aceleram esse processo. Quando busca um profissional, muitas vezes já sabe o que tem no mercado.

O resultado é paradoxal: menos leads podem significar clientes mais preparados para comprar ou alugar. Nesse contexto, o corretor passa a ser, de fato, um consultor, ao interpretar cenários, identificar o que o cliente precisa e reduzir suas incertezas. Aqui, é preciso registrar: a IA não substitui bons consultores; substitui profissionais que fazem apenas aquilo que a tecnologia ou o próprio cliente já conseguem fazer.

Mas como vender mais com menos leads? A mudança de jornada não deveria levar apenas a uma discussão sobre atendimento consultivo, mas também sobre menor dependência da demanda passiva, geração ativa de oportunidades e maior integração entre Marketing e Comercial, que já não são etapas isoladas de um funil.

O mercado imobiliário está diante de uma inversão importante. Quem entender primeiro que menos leads exigem mais inteligência comercial, estará mais preparado para competir no mercado que está se formando.