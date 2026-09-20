O crédito fácil pode ser a conta de 2027!

O trabalhador ainda não recebeu o salário de 2027, mas parte dele já foi gasto. Esse é o paradoxo do Crédito do Trabalhador; uma ferramenta que pode aliviar o peso das dívidas, mas também pode transformar renda futura em consumo presente. O crédito, por si só, não é um problema.

É essencial para financiar investimentos, facilitar o consumo e movimentar a economia. A questão é como ele é usado. Trocar o rotativo do cartão por um consignado, com juros menores, faz sentido. O risco aparece quando, depois de quitar o cartão, o trabalhador volta a utilizá-lo e passa a acumular duas dívidas.

Crédito é uma transferência de consumo no tempo: permite comprar hoje com a renda de amanhã. Para quem já está endividado, porém, isso reduz a capacidade de escolha no futuro.

Duas famílias com renda de R$ 2 mil podem viver realidades muito diferentes. Se uma delas já compromete R$ 800,00 com parcelas, seu salário disponível é menor. Multiplicada por milhões de famílias, essa situação deixa de ser apenas um problema doméstico e passa a afetar o consumo e a própria economia.

É por isso que 2027 merece atenção. Em 2026, a eleição será marcada por promessas. Depois dela, o próximo governo encontrará restrições concretas: inflação, juros, dívida pública e resultado fiscal. Mesmo com a queda da Selic, os juros ainda são elevados. E o Banco Central acompanha a capacidade de pagamento das famílias porque o excesso de endividamento limita o consumo e aumenta o risco de inadimplência.

Há uma ligação direta entre as decisões de Brasília e o orçamento das famílias. Se o risco fiscal aumentar, os juros futuros podem subir, o câmbio sofrer pressão e os financiamentos ficarem mais caros.

A política fiscal chega à prestação do carro, ao financiamento da casa e ao cartão de crédito. O Crédito do Trabalhador será positivo se reduzir o custo das dívidas e ajudar a reorganizar as finanças. Será perigoso se apenas abrir espaço para novos empréstimos e novo consumo.

O cenário de 2027 dependerá das escolhas feitas após a eleição. Responsabilidade fiscal, juros menores e recuperação do poder de compra. O contrário significa crédito caro, consumo menor e crescimento fraco. Governos mudam nas urnas. As contas, não. E a economia de 2027 já está sendo construída. A pergunta é: quanto da renda de amanhã estamos dispostos a gastar hoje?