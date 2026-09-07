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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:11

Dia da Alfabetização

Luciana Brites, mestre e doutoranda em Distúrbios do Desenvolvimento

Luciana Brites, mestre e doutoranda em Distúrbios do Desenvolvimento

Samara Garcia/Divulgação/JC
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Luciana Brites

Celebrado em 8 de setembro, o Dia Mundial da Alfabetização nos ajuda a refletir sobre os desafios enfrentados por alunos, professores e famílias. Também ressalta a importância de compreender o desenvolvimento da leitura e analisar quais estratégias favorecem esse processo.

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