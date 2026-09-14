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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:09

Antes da cereja vem o bolo

Juliana Pereira, consultora de Experiência do Cliente

Juliana Pereira, consultora de Experiência do Cliente

Nathália Monteiro/Divulgação/JC
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Juliana Pereira
Juliana Pereira

No dia 15 de setembro, o mercado celebra o Dia do Cliente, uma data que vai além das campanhas promocionais e convida as empresas a refletirem sobre uma questão estratégica: o que, de fato, faz um consumidor escolher uma marca, permanecer com ela e voltar a comprar?

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