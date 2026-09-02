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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 14:00

O acabamento invisível que define o design

Renato Valcarengh Nunes, CEO da Koria

Renato Valcarengh Nunes, CEO da Koria

Koria/Divulgação/JC
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JC
JC
Renato Valcarengh Nunes

Quando um projeto chama atenção pela beleza, é comum que o mérito seja atribuído ao desenho, às proporções, às cores ou à escolha dos materiais. Tudo isso, sem dúvida, faz parte da identidade de um ambiente. Mas existe um elemento quase invisível, que raramente aparece nas fotografias ou nas descrições dos projetos, embora seja decisivo para o resultado: o acabamento.

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