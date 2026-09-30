O futuro da indústria já começou

Paulo Scopel

Quando conversamos com empresários gaúchos, percebemos que as perguntas mudaram um pouco. Há alguns anos, as conversas giravam em torno de crescimento, mercado e investimentos. Esses temas continuam relevantes, mas hoje dividem espaço com desafios ligados à incorporação de novas tecnologias e ao uso mais inteligente da energia.

A inovação deixou de ser um tema de longo prazo e passou a integrar as decisões do dia a dia. As melhores soluções surgem da conexão entre diferentes experiências. Por isso, acreditamos na aproximação entre indústria, universidades, startups, centros de pesquisa, fornecedores de tecnologia e instituições.

Foi olhando para esse cenário que o Simecs criou a ENOVA - Feira de Tecnologia, Mobilidade Sustentável e Eficiência Energética. A feira nasce da experiência da Electric Move e da constatação de que os desafios da indústria estão cada vez mais conectados. Discutir mobilidade é discutir energia. Falar em produtividade é falar de automação, inteligência artificial e transformação digital. É essa integração que inspira o conceito da feira: "Novas energias, novos futuros".

De 7 a 9 de abril de 2027, no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, cerca de 100 expositores apresentarão tecnologias que já estão transformando a indústria. Hidrogênio verde, biogás, automação, IA e soluções para mobilidade sustentável estarão reunidos no mesmo ambiente. Além de apresentar tendências, a ENOVA mostrará como a transição para uma economia de baixo carbono pode fortalecer a competitividade das empresas.

No Simecs, aprendemos que representar a indústria também significa criar chances para essa mudança. Incentivar a inovação e apoiar as empresas na busca por processos mais eficientes e sustentáveis faz parte da nossa missão. Afinal, fortalecer a competitividade da indústria também passa pela adoção de práticas que conciliem produtividade e menor impacto ambiental.

A indústria do RS nunca esperou o futuro acontecer. Sempre construiu sua trajetória encontrando soluções para novos desafios. A ENOVA nasce dessa mesma convicção: aproximar quem desenvolve tecnologia de quem a transforma em desenvolvimento, empregos e competitividade.