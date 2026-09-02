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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 18:29

O supermercado e a nova lógica de consumo

Marcos Téche Vieira, gestor comercial da Multiflon

Marcos Téche Vieira, gestor comercial da Multiflon

Thiago Spagnollo/Divulgação/JC
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JC
JC
Marcos Téche Vieira

Durante muito tempo, pensar em supermercado significava associá-lo ao abastecimento alimentar. Hoje, essa relação já não dá conta da dimensão que o varejo alimentar alcançou. No Brasil, o setor movimentou mais de R$ 1,145 trilhão em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026, o equivalente a 9,02% do PIB nacional. 

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