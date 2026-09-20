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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 18:24

Contabilidade e desenvolvimento econômico

Celso Luft, vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)

Celso Luft, vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Celso Luft

O cenário econômico brasileiro vive um momento de transição. Avanços tecnológicos, exigências regulatórias e mudanças no ambiente de negócios colocam a gestão profissional como condição para o crescimento sustentável. Nesse contexto, a contabilidade deixa de ser apenas instrumento de registro e assume posição estratégica na tomada de decisões, contribuindo para o desenvolvimento econômico do País.

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