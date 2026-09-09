Administrar é transformar crise em caminho

Victor Magalhães



Nesta quarta-feira (9) foi celebrado o Dia do Administrador. Mais do que comemorar uma profissão, é preciso reconhecer a responsabilidade de quem lidera pessoas, decisões e organizações em um mundo marcado pela incerteza. Mudanças deixaram de ser exceção e passaram a fazer parte da rotina.



Administrar nunca foi apenas planejar, controlar recursos ou acompanhar resultados. Em tempos de crise, administrar é decidir sob pressão, preservar a capacidade de operação, proteger pessoas e encontrar alternativas quando os caminhos conhecidos deixam de funcionar.



A resiliência tornou-se uma competência essencial. Organizações resilientes enfrentam dificuldades, aprendem com elas e adaptam-se para seguir em frente. Para isso, é necessário conhecer os processos, identificar riscos, estabelecer prioridades e ter flexibilidade diante das mudanças.



A inteligência artificial e a transformação digital ampliam esse desafio. Processos serão automatizados, novas competências serão exigidas e determinadas atividades deixarão de existir. O administrador precisa compreender essa transformação não como ameaça, mas como oportunidade para melhorar processos, reduzir retrabalho, aumentar a produtividade e permitir que as pessoas se concentrem no que realmente agrega valor.



Mas nenhuma tecnologia substitui uma boa liderança. Em momentos de crise, as pessoas precisam de direção, comunicação clara, confiança e propósito. O líder deve estar próximo, ouvir, reconhecer esforços, dar feedback, delegar responsabilidades e tomar decisões difíceis quando necessário. Liderar também é saber dizer "não", assumir riscos e responder pelas próprias escolhas.



A gestão precisa sair da teoria e chegar à prática. Planejamento estratégico, orçamento, indicadores e ferramentas de gestão só produzem resultados quando transformados em ações concretas. Fazer mais com menos, preservar a sustentabilidade financeira e, ao mesmo tempo, manter a qualidade e o compromisso com a sociedade são desafios permanentes.



O administrador precisa combinar visão estratégica, inteligência emocional, conhecimento, criatividade e capacidade de adaptação. No fim, administrar é lidar com o imprevisível sem perder o propósito. É transformar pressão em aprendizado, crise em oportunidade e mudança em evolução.



Ser administrador é, sobretudo, preparar pessoas e organizações para continuar avançando quando o cenário muda.