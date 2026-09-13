Como o rádio conquista novos públicos?

Roberto Cervo Melão



As novas gerações mudaram a forma de consumir informação. A Geração Z cresceu em um ambiente marcado pelas redes sociais, pelos vídeos curtos e pelas plataformas digitais, tornando o acesso às notícias cada vez mais dinâmico. Essa transformação, porém, não diminui a importância do jornalismo profissional. Pelo contrário: em um cenário de excesso de informações, cresce o valor da credibilidade.



O Reuters Institute Digital News Report 2026 evidencia essa mudança ao mostrar que, pela primeira vez, as redes sociais e as plataformas de vídeo superaram os sites e aplicativos dos veículos de comunicação como principal porta de entrada para as notícias. O estudo também aponta que o consumo de vídeos informativos segue em expansão entre os jovens, ao mesmo tempo em que aumenta a preocupação com a desinformação.



Esse cenário mostra que o desafio da comunicação não é disputar espaço com as novas plataformas, mas compreender como as pessoas chegam à informação. E o rádio tem demonstrado, mais uma vez, sua capacidade de adaptação.



Ao longo da sua história, o meio acompanhou diferentes transformações tecnológicas sem perder aquilo que sempre o diferenciou: a proximidade com a comunidade, a agilidade na cobertura dos acontecimentos e o compromisso com a informação de qualidade. Hoje, essa evolução também passa pelas redes sociais, pelos podcasts, pelas transmissões em vídeo e pelos aplicativos, ampliando o alcance das emissoras e aproximando o rádio de novos públicos.



Mais do que ocupar diferentes plataformas, o rádio leva para esses ambientes a credibilidade construída ao longo de décadas. Em um contexto de circulação acelerada de conteúdos, contar com profissionais comprometidos com a apuração e com a responsabilidade editorial torna-se um diferencial cada vez mais relevante.



Conquistar a Geração Z não significa abandonar a essência que consolidou o rádio como um dos meios de comunicação mais confiáveis do País. Significa compreender novos hábitos de consumo e dialogar com diferentes gerações utilizando as ferramentas disponíveis.



As tecnologias continuarão evoluindo, assim como os formatos de comunicação. Mas a confiança permanece como o principal ativo do jornalismo. E é justamente a combinação entre tradição, inovação e credibilidade que mantém o rádio atual, relevante e preparado para o futuro.

