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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 18:22

Fome e obesidade: dois lados da mesma luta

José Carlos Cirilo, diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc

José Carlos Cirilo, diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc

Alexandre Loureiro/Divulgação/JC
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José Carlos Cirilo

Um dado muito importante foi divulgado recentemente pelo governo federal: a estimativa de mais de 31 milhões de pessoas fora do Mapa da Fome ao final de 2025. O resultado é fruto de iniciativas de combate à insegurança alimentar, entre elas o Sesc Mesa Brasil.

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