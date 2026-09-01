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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 14:00

Educação financeira não forma economistas, forma cidadãos

Rosana Aguiar, diretora executiva do Instituto Marina & Flávio Guimarães

Rosana Aguiar, diretora executiva do Instituto Marina & Flávio Guimarães

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Rosana Aguiar

Como, de fato, você aprendeu a lidar com dinheiro? Se essa pergunta fosse feita na rua, dificilmente alguém diria que teve uma disciplina estruturada na escola ou um guia claro dentro de casa. A maioria dos brasileiros aprendeu na prática, muitas vezes em contextos de dificuldade, observando os pais esticarem o salário, adiarem desejos e lidarem com o aperto dos imprevistos.

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