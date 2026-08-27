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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:00

A importância econômica do corretor

Kurtz diz que a tecnologia leva a um processo constante de evolução

Kurtz diz que a tecnologia leva a um processo constante de evolução

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Matheus Kurtz

No mercado imobiliário, os números costumam ser os primeiros a aparecer. Quantas unidades foram vendidas? Quanto o setor movimentou? Como estão os preços e o crédito? São indicadores importantes, mas contam apenas parte da história.

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