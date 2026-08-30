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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 18:42

Bacchus Economicus

Mauro Salvo, doutor em Economia e sommelier

Mauro Salvo, doutor em Economia e sommelier

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Mauro Salvo 

O mercado de vinho no Brasil enfrenta gargalos para crescer. Boa parte dos obstáculos
decorre de incentivos históricos que produziram resultados pouco eficientes. A boa
notícia é que muitos deles poderiam ser resolvidos sem grandes investimentos, mas com muito trabalho. Considerando que o grande problema é a pequena base de consumidores de vinho e que boa parte deles percebe o produto como complicado e caro, algumas medidas simples poderiam reduzir esse problema. Não se trata de falta de interesse do consumidor, mas de um ambiente que frequentemente dificulta sua decisão de compra.

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