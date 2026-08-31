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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:13

O que mantém viva uma empresa familiar?

Eliana Fialho Herzog, coordenadora-geral do Capítulo Rio Grande do Sul do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

Eliana Fialho Herzog, coordenadora-geral do Capítulo Rio Grande do Sul do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

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Eliana Fialho Herzog

Dentre todos os desafios enfrentados pelas empresas familiares, poucos são tão decisivos para sua perenidade quanto a sucessão. Não por acaso, poucas chegam à segunda geração e um número ainda menor alcança a terceira. Porém, quando existe boa governança, o tema passa a fazer parte de estratégias de longo prazo.

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