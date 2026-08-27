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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:18

Habilidades do corretor de imóveis ideal

Daniella Laitano, gerente corporativa da Woss Incorporadora

Daniella Laitano, gerente corporativa da Woss Incorporadora

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Daniella Laitano

Para cada tipo de negócio existe um perfil profissional que reúne as habilidades técnicas e comportamentais necessárias para exercer sua função com excelência. No mercado de imóveis de alto padrão, essa máxima se aplica com ainda mais rigor.

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