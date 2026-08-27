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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:29

O Sul e a nova infraestrutura digital

VP Sênior de Desenvolvimento Corporativo da Scala, Luciano Fialho

VP Sênior de Desenvolvimento Corporativo da Scala, Luciano Fialho

Scala/Divulgação/JC
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Luciano Fialho

A inteligência artificial inaugurou uma nova corrida global por investimentos. Mas, diferentemente de outros ciclos econômicos, ela não será vencida apenas pelos territórios que dispõem de energia ou conectividade. Os protagonistas da nova economia serão aqueles capazes de integrar infraestrutura, inovação, talentos e políticas públicas em uma estratégia comum de desenvolvimento.

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