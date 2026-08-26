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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:29

Recordes na Expointer expõem rigor técnico

Mauro Moreira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-RS)

Mauro Moreira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-RS)

CRMV-RS/Divulgação/JC
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Mauro Moreira

O setor agropecuário brasileiro caminha para registrar marcas históricas em 2026, impulsionado por uma forte sinergia entre a agricultura e a produção de proteína animal. Dados recentes divulgados pelo IBGE apontam uma safra superior a 353 milhões de toneladas de grãos para o ano, enquanto a Conab estima mais de 360 milhões de toneladas para o ciclo de 2025 e 2026.

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