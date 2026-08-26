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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:15

Eleições: IA não substitui a verdade

Fernando Silveira de Oliveira, advogado sócio do Jobim Advogados Associados

Fernando Silveira de Oliveira, advogado sócio do Jobim Advogados Associados

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Fernando Silveira de Oliveira

A inteligência artificial deixou de ser uma promessa do futuro para se tornar uma realidade presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Ela auxilia empresas, acelera pesquisas, melhora serviços públicos e amplia possibilidades de comunicação. No entanto, em ano eleitoral, seu uso também desperta um importante debate jurídico: até que ponto essa tecnologia pode influenciar a vontade do eleitor?

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