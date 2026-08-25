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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:33

Minha Casa, Minha Vida para todos

Matheus Oliveira, CEO da Flex Construtora e Incorporadora

Matheus Oliveira, CEO da Flex Construtora e Incorporadora

DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Matheus Oliveira

O Brasil enfrenta dificuldades históricas para promover um crescimento macroeconômico estruturado. Parafraseando o economista Roberto Campos, o país não perde a oportunidade de perder grandes oportunidades. Em vez de enfrentar os problemas em sua origem, criamos políticas de remediação que transformam o provisório em permanente. O Minha Casa, Minha Vida é um exemplo disso.

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