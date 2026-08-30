Nutricionista: presença que faz diferença

Agnes Carvalho



Quando pensamos na atuação do nutricionista, é comum que a primeira associação seja a elaboração de cardápios e o cuidado com a qualidade das refeições. No setor de refeições corporativas, entretanto, a realidade vai além.



Ao longo da minha trajetória, percebi que o nutricionista se tornou uma peça-chave para o funcionamento das operações. Além do conhecimento técnico, hoje administramos pessoas, acompanhamos processos e controlamos custos, entre muitas outras funções que impactam a eficiência do negócio.



Essa é uma realidade que nem sempre aprendemos na graduação. A gestão faz parte da rotina, assim como a necessidade de resolver imprevistos. Quem atua na área conhece bem aqueles momentos em que o planejamento precisa ser rapidamente ajustado diante de um imprevisto.



Somado a isso, é preciso administrar recursos com responsabilidade. Em operações que produzem centenas ou milhares de refeições por dia, cada centavo conta. Controlar desperdícios, padronizar processos e utilizar bem os insumos faz parte do nosso compromisso com a sustentabilidade e com os resultados da operação.



Como especialista de soluções da NL, acompanho de perto o desenvolvimento de ferramentas pensadas para facilitar o dia a dia dos nutricionistas. O sistema NLRE, por exemplo, permite padronizar receitas, reduzir controles manuais e minimizar desperdícios, sem abrir mão da flexibilidade necessária para atender às particularidades de cada operação. Desse modo, a tecnologia libera tempo para aquilo que realmente faz diferença: a gestão, a análise e o cuidado com as pessoas.



No Dia do Nutricionista, gostaria de homenagear os colegas que enfrentam desafios diários com competência, dedicação e compromisso. Por trás de cada refeição servida existe muito mais do que técnica.



Parabéns a todos que transformam conhecimento em cuidado, desafios em soluções e alimentação em qualidade de vida. Hoje celebramos não apenas uma profissão, mas a importância de cada profissional que, com dedicação e competência, alimenta pessoas, inspira equipes e constrói um futuro mais saudável para todos.