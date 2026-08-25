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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:16

Por que o 26 de agosto importa às empresas?

Juliana Krebs Aguiar, head da Área Trabalhista da Feijó Lopes Advogados e Professora Universitária

Juliana Krebs Aguiar, head da Área Trabalhista da Feijó Lopes Advogados e Professora Universitária

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Juliana Krebs Aguiar

Celebrado em 26 de agosto, o Dia Internacional da Igualdade Feminina - data instituída nos Estados Unidos em referência à conquista do voto feminino - traz reflexões sobre os avanços, mas especialmente acerca dos desafios que ainda existem. No ambiente corporativo, é imprescindível revisar práticas e processos diante das desigualdades que persistem.

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