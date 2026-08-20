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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:37

Cooperativismo e força da economia local

Marcos Citolin, gerente regional da Unicred Integração no RS

Marcos Citolin, gerente regional da Unicred Integração no RS

Eduardo Rocha/Divulgação/JC
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JC
JC
Marcos Citolin

Quando falamos em cooperativismo de crédito, falamos também sobre o impacto que uma instituição pode gerar na vida das pessoas e no desenvolvimento das regiões onde atua. À medida que uma cooperativa cresce, os recursos movimentados permanecem mais próximos das comunidades, apoiando negócios, profissionais, famílias e novos investimentos. É uma dinâmica que fortalece a economia local, estimula novas oportunidades e transforma a relação financeira em uma ferramenta de desenvolvimento regional.

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