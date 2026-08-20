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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:15

Quando talento vira excelência

Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP

Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP

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Luiz Carlos Bohn 

A excelência é construída nos detalhes. E é em busca dela que quatro jovens estudantes do Senac-RS embarcarão rumo à Xanghai, na China, em setembro. Cássia Eloa, Gustavo Argoud, Maria Eduarda da Silveira e Natália Corso representarão o Brasil na 48ª WorldSkills - maior competição de educação profissional do mundo.

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