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CapaOpinião

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 00:25

Reabertura do Chipp's

PALAVRA DO LEITOR 20082026

PALAVRA DO LEITOR 20082026

/REPRODUÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Após seis anos fechado, o Chipp's, tradicional casa noturna inaugurada em 1981 na avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, retoma a operação com novidades (GeraçãoE, edição de 13/08/2026). Fico feliz pela reinauguração do Chipp's. Tenho saudades e ótimas lembranças do Airton 'Capacete' "in memoriam" e do cantor Jorginho. Porto Alegre é pobre de pub's nesse estilo. Desejo sucesso pelo retorno. (Sonia Campos)

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