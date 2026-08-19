Benefícios como estratégia de retenção

Jorge Elias



Benefícios corporativos deixaram de ser apenas um diferencial e passaram a ocupar papel estratégico na retenção de talentos. Afinal de contas, em um mercado de trabalho competitivo, o salário já não é suficiente para garantir permanência, e fatores como o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional têm peso cada vez maior na decisão dos colaboradores.



Dados da Gallup mostram que apenas 20% dos trabalhadores estavam engajados

globalmente em 2025, o menor índice desde 2020. O cenário reforça a necessidade de empresas investirem na experiência do colaborador, especialmente diante do avanço de fatores psicossociais ligados ao trabalho, como excesso de demanda e falta de reconhecimento. Nesse contexto, os benefícios corporativos ganham relevância porque ajudam a transformar cuidado em prática cotidiana. Dessa forma, vale-alimentação, apoio à saúde, mobilidade, telemedicina, programas de bem-estar e benefícios extensivos à família fortalecem a sensação de proteção e pertencimento.



A mudança de comportamento dos trabalhadores também exige pacotes mais

personalizados. Estudos da Deloitte e da SHRM apontam que flexibilidade, saúde mental, qualidade de vida e desenvolvimento profissional estão entre as prioridades das novas gerações. Para alguns profissionais, segurança alimentar faz diferença; para outros, apoio psicológico, atividade física ou acesso facilitado à saúde são decisivos. O avanço dos afastamentos relacionados à saúde mental reforça essa necessidade. Em 2025, a Previdência Social concedeu mais de 546 mil benefícios por incapacidade temporária ligados a transtornos mentais e comportamentais, alta de 15,66% em relação ao ano anterior. Benefícios voltados ao bem-estar podem atuar de forma preventiva, reduzindo desgaste emocional e fortalecendo o vínculo entre empresa e colaborador.



Mais do que custo, os benefícios devem ser vistos como investimento estratégico. Isso porque a rotatividade gera despesas com desligamento, contratação, integração e perda de produtividade, enquanto equipes engajadas tendem a apresentar maior retenção, menor absenteísmo e melhor clima organizacional. A atualização da NR-1 também reforça essa mudança ao ampliar a atenção aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Nesse cenário, empresas que estruturam políticas reais de cuidado conseguem fortalecer sua marca empregadora, atrair talentos e construir relações mais sustentáveis

com seus colaboradores.