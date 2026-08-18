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CapaOpiniãoPalavra Do Leitor

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 00:25

Mercado Público

Palavra do leitor

Palavra do leitor

/Arte/JC
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Jornal do Comércio
O Grupo Press desistiu de abrir uma operação no Mercado Público de Porto Alegre, mesmo após destinar R$ 500 mil em investimentos no desenvolvimento do projeto e intervenções no espaço (Jornal do Comércio, edição de 13/08/2026). Existem outros restaurantes caros como o Press no Mercado Público de Porto Alegre, entre eles o Naval e o Gambrinus. Frequento muito o espaço e o local está sempre lotado. O Press seria um sucesso também. (Mel Ferrari)

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