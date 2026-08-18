O "boom" oculto da energia solar

Marcelo Mendes



A transição energética brasileira é uma das mais robustas do mundo, e a expansão da energia solar fotovoltaica é a grande protagonista dessa engrenagem. Ver telhados cobertos por painéis de Norte a Sul do País é um forte indicativo de que o consumidor deseja autonomia e sustentabilidade. No entanto, dados recentes divulgados pelo jornal ‘O Estado de São Paulo’ acendem um alerta vermelho que não podemos ignorar: a explosão de instalações irregulares — os chamados "gatos" de energia solar —, que chegam a alarmantes 69% dos casos fiscalizados em Minas Gerais pela Cemig, e 53% nas áreas de atuação da Neoenergia. Como líderes no desenvolvimento de conectores elétricos e soluções para o setor de energia, enxergamos esse cenário sob duas óticas igualmente preocupantes: a segurança técnica e a sustentabilidade socioeconômica do nosso sistema elétrico.



Diferente do furto de energia tradicional, a instalação de um sistema de geração distribuída sem o conhecimento da distribuidora injeta energia de forma descontrolada na rede. A ANEEL e o ONS indicam risco iminente de sobrecarga, instabilidade e, no pior dos cenários, apagões. O sistema elétrico é uma via de mão dupla que exige sincronia milimétrica. Quando o volume de energia injetada à revelia cresce exponencialmente, colocamos em risco a integridade dos transformadores, das subestações e dos conectores que sustentam as redes de distribuição. Instalações clandestinas ou feitas sem homologação tendem a pular etapas cruciais de engenharia. O uso de componentes subdimensionados ou de baixa qualidade e a falta de dispositivos de proteção adequados transformam o que deveria ser um investimento sustentável em um passivo perigoso, sujeito a curtos-circuitos e incêndios.



Além do risco físico, há um forte impacto tarifário. O modelo de compensação da energia solar no Brasil conta com subsídios que são custeados por todos os consumidores na conta de luz. Quando uma instalação irregular usufrui desses benefícios sem o devido registro e fiscalização, o restante da população — incluindo as famílias de baixa renda que não têm acesso à tecnologia solar — acaba pagando uma conta que não deveria ser sua. É um desequilíbrio social e financeiro que corrói a credibilidade do setor. Felizmente, o cerco está se fechando. O uso de tecnologias de ponta pelas distribuidoras, como drones para inspeção de telhados e inteligência de dados, mostra que o mercado ilegal não terá vida longa. Mais do que isso, a postura de denunciar os profissionais coniventes com essas práticas aos seus respectivos conselhos de classe é um passo fundamental para depurar o mercado.



Defendemos que a verdadeira eficiência energética caminhe de mãos dadas com a conformidade técnica. A conexão segura e homologada é o único caminho viável. Para que o mercado solar continue crescendo de forma saudável, precisamos de um ecossistema forte, composto por projetos rigorosos desenvolvidos por profissionais habilitados, componentes de alta performance que garantam a segurança do sistema e processos transparentes de homologação junto às concessionárias. A energia solar veio para ficar e é vital para a nossa matriz limpa. Mas para que o futuro seja brilhante, ele precisa, antes de tudo, ser legalizado, seguro e justo para todos os brasileiros.



Economista e gerente geral na KRJ Indústria e Comércio Ltda.