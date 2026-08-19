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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 14:00

A aposta que o Brasil não pode fazer

Isabel Baggio, presidente da Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (ABCRED)

Isabel Baggio, presidente da Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (ABCRED)

DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Isabel Baggio


O Brasil está começando a pagar a conta da legalização das apostas online. Ela aparece no orçamento das famílias, no avanço do super endividamento, na ilusão do ganho fácil e na crescente substituição do planejamento financeiro pela esperança de um prêmio improvável.

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