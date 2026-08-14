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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 14:00

O custo da omissão jurídica na gestão de pessoas

Ludmila Santoro, psicóloga

Ludmila Santoro, psicóloga

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Ludmila Santoro

Existe uma linha muito clara e bem definida pela legislação entre exigir resultados de alta performance e esgotar completamente uma equipe. Infelizmente, muitas empresas só descobrem onde esse limite fica quando o caso já foi parar na Justiça do Trabalho. O avanço avassalador da síndrome de *burnout* e a explosão de processos por assédio moral deixaram de ser discussões exclusivas dos departamentos de Recursos Humanos para virar o centro das dores de cabeça das diretorias e conselhos. O grande erro de grande parte dos gestores ainda é tratar esses diagnósticos médicos como fraqueza individual, falta de resiliência ou pura subjetividade do trabalhador. Essa visão míope e ultrapassada ignora o fato de que a lei brasileira não tolera a omissão dos empregadores. Ambientes corporativos tóxicos geram responsabilidade legal objetiva, e o preço dessa negligência é cobrado de forma severa.

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