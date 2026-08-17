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Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 16:00

Parcerias para o futuro do saneamento

Samanta Takimi, diretora-presidente da Corsan

Samanta Takimi, diretora-presidente da Corsan

CORSAN AEGEA/DIVULGAÇÃO/JC
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Samanta Takimi

Universalizar o saneamento é, antes de tudo, cuidar das pessoas e do lugar onde elas vivem. No Rio Grande do Sul, esse desafio exige ampliar a cobertura de esgoto dos 19% encontrados em 2023 para 90% até 2033. Uma transformação dessa dimensão requer investimento, conhecimento, capacidade de execução e união de esforços.

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