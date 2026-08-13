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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 14:00

A agenda ESG como pilar para a longevidade empresarial

Luiz Alexandre Garcia, presidente do Conselho de Administração do Grupo Algar

Luiz Alexandre Garcia, presidente do Conselho de Administração do Grupo Algar

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Luiz Alexandre Garcia

Em um cenário de negócios em constante transformação, a forma como medimos o sucesso corporativo evoluiu, consolidando a agenda ESG como um imperativo estratégico para empresas que visam crescimento e perenidade. No entanto, esse movimento enfrenta, hoje, um teste de resistência. Em meio a debates que questionam o retorno de tais investimentos, emerge uma clareza fundamental: recuar dessa agenda é ignorar a transformação mais profunda e irreversível de todas — a do próprio papel das corporações na sociedade.

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