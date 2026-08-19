Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:30

Quando o empréstimo paga o prejuízo

Matheus Baumbach, empresário do ramo gastronômico e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Matheus Baumbach, empresário do ramo gastronômico e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Matheus Baumbach 

O endividamento das empresas brasileiras está deixando de ser uma ferramenta de crescimento e passando a ser um mecanismo de sobrevivência. Em vez de financiar expansão, muitos empréstimos são usados para pagar salários, fornecedores, aluguel e impostos.

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.