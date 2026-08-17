Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 11:00

A maior Expoagas da história

Presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior

Presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Junior

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Compartilhe:
JC
JC
Lindonor Peruzzo Junior 

Nesta semana, a Expoagas 2026 abre suas portas em um momento emblemático para o setor supermercadista, que enfrenta desafios cada vez mais complexos, mas também vive uma das fases mais intensas de transformação de sua história. Mais do que uma feira de negócios, a Expoagas se consolidou como um espaço para antecipar tendências, compartilhar conhecimento e construir soluções para um segmento essencial ao desenvolvimento econômico e social do Estado.

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.