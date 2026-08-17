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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:13

Dia do Estagiário: o humano na era da IA

Julia Schneider Achutti, supervisora da Ã¡rea de EstÃ¡gios da Fundatec.jpg

Julia Schneider Achutti, supervisora da Ã¡rea de EstÃ¡gios da Fundatec.jpg

DIVULGAÃÃO/JC
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JC
JC
Julia Schneider Achutti

No dia 18 de agosto, quando se celebra o Dia do Estagiário, a data convida empresas, instituições de ensino e a sociedade a refletirem sobre o papel do estágio na formação de talentos em um cenário cada vez mais influenciado pela inteligência artificial (IA).

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