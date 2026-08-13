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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:14

REURB: uma política de cidade

Simone Somensi, procuradora-geral adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente

Simone Somensi, procuradora-geral adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente

PMPA/Divulgação/JC
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Simone Somensi

A regularização fundiária urbana costuma ser associada à matrícula de um imóvel. Embora a segurança jurídica seja essencial, a REURB tem alcance amplo: é uma política de planejamento e desenvolvimento urbano, com efeitos sobre os territórios, a gestão pública e a vida das pessoas.

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