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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:12

Uma escolha que transforma o futuro

Rachel Ballardin, reitora da UniRitter

Rachel Ballardin, reitora da UniRitter

DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Rachel Ballardin

Em 11 de agosto de 1827, o Brasil dava um passo decisivo para a construção de sua identidade ao instituir os dois primeiros cursos de Ensino Superior do País, ambos no Direito. A decisão, assinada por Dom Pedro I cinco anos após a Independência, tinha um propósito claro: formar profissionais capazes de estruturar as instituições de uma nação que começava a escrever sua própria história. É dessa origem que nasce o Dia do Estudante, celebrado nacionalmente nesta terça-feira.

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