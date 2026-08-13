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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:17

Na era da exposição, o dado preservado

Marcelo Boligon de Araujo, superintendente de Tecnologia da Informação do GBOEX

Marcelo Boligon de Araujo, superintendente de Tecnologia da Informação do GBOEX

GBOEX/DIVULGAÇÃO/JC
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Marcelo Boligon de Araujo

Há tempos, expor dados e rotinas por escolha tornou-se realidade. Nunca se produziu tanto conteúdo, que também carrega informações sobre seus autores. Trend que mostra vivências, fotos e vídeos, redes sociais, cadastros em inúmeros aplicativos, ruas e estabelecimentos filmados: os dados estão em tudo. Ao mesmo tempo em que contribuem para a segurança, a interação social e, sim, para o compartilhamento de conhecimentos, também trazem a análise sobre a preservação da privacidade e do que qualificamos como sensível.

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